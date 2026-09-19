Maison Blanche : Trump a signé la loi sur les sanctions contre la Russie et l'Iran

Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant la chaîne Al-Jazeera, la Maison Blanche a annoncé que Donald Trump, président des États-Unis, a signé le projet de loi sur les sanctions contre la Russie et l'Iran et que ce projet est devenu loi.

Selon ce rapport, cette loi réglemente et élargit les sanctions et les droits de douane contre la Russie et impose des interdictions contre ce pays.

Selon ce rapport, la nouvelle loi prolonge également les sanctions existantes contre l'Iran.