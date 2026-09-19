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Ministre de la Défense italien : notre chasseur Typhoon a été endommagé à Taïf

19 septembre 2026 - 10:54
Code d'info: 1867269
Source: ABNA
Ministre de la Défense italien : notre chasseur Typhoon a été endommagé à Taïf

Le ministre de la Défense italien a révélé qu'un chasseur italien stationné en Arabie saoudite a été endommagé à la suite d'une attaque contre la base aérienne de Taïf.

Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant CNN, Guido Crosetto, ministre de la Défense italien, a annoncé qu'un chasseur italien stationné en Arabie saoudite a été endommagé à la suite d'une attaque contre la base aérienne de Taïf.

Crosetto a déclaré qu'un Eurofighter Typhoon F-2000 se trouvait sur cette base, où les forces italiennes sont stationnées dans le cadre de l'opération « Inherent Resolve ».

Il a ajouté qu'aucun dommage n'a été causé à d'autres équipements ou infrastructures italiens.

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