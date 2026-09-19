Répliques de la guerre contre l'Iran ; la livraison d'armes américaines reportée

Selon un rapport de l'agence de presse Abna, Bloomberg, citant des sources responsables, a rapporté que plusieurs pays européens prévoient de recevoir leurs cargaisons de missiles et de défense aérienne commandées auprès de l'Amérique avec retard, car ce pays a consommé une grande partie de ses munitions au cours de la guerre contre l'Iran.

Selon ce rapport, l'Amérique a notifié à ses alliés que ce retard dans la livraison des cargaisons d'armes pourrait atteindre 5 ans, car ce pays reconstitue ses stocks perdus.

Précédemment, le Wall Street Journal, citant des responsables américains et des responsables des pays de la région, a rapporté que les militaires américains, pour contrer une attaque iranienne, ont tiré 60 à 70 missiles de type Patriot et plus de 12 missiles THAAD.

Selon ce rapport, l'Iran, au cours de son attaque meurtrière contre la base américaine en Jordanie, n'a tiré que 20 missiles balistiques, mais l'Amérique, pour contrer cette attaque, a été contrainte de tirer plus de 80 missiles, et finalement les missiles iraniens ont touché la base américaine.

Dans ce rapport, il est indiqué que pour repousser l'attaque iranienne, l'Amérique a été contrainte d'utiliser des missiles intercepteurs à hauteur d'une semaine de consommation pendant la guerre. Les attaques iraniennes sont devenues plus complexes grâce à l'utilisation de missiles et de trajectoires différents, d'ogives et de manœuvres de ces missiles et ont désorienté les couches de défense américaines.