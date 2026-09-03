Le mouvement « Nujaba » d'Irak : les rêves colonialistes de Trump ne se réaliseront pas dans notre pays

Selon l'agence de presse ABNA citant le site d'information « Al-Ahd », Akram al-Kaabi, secrétaire général du mouvement irakien « Nujaba », a déclaré que Donald Trump, le président des États-Unis, croit à tort qu'après avoir échoué à remporter une victoire en Iran, il pourra remporter une victoire en Irak.

Al-Kaabi a ajouté : « Trump est un menteur professionnel et il cherche des victoires médiatiques, mais nous ne permettrons pas que cela se réalise, même au niveau de la propagande et des médias. »

Il a également souligné : « Les ambitions colonialistes de Trump dans notre pays, l'Irak, ne se réaliseront jamais. »