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Le mouvement « Nujaba » d'Irak : les rêves colonialistes de Trump ne se réaliseront pas dans notre pays

3 septembre 2026 - 11:00
Code d'info: 1860833
Source: ABNA
Le mouvement « Nujaba » d'Irak : les rêves colonialistes de Trump ne se réaliseront pas dans notre pays

Le secrétaire général du mouvement irakien « Nujaba » a souligné que les objectifs du président américain, tout comme ils ne se sont pas réalisés en Iran, ne se réaliseront pas non plus en Irak.

Selon l'agence de presse ABNA citant le site d'information « Al-Ahd », Akram al-Kaabi, secrétaire général du mouvement irakien « Nujaba », a déclaré que Donald Trump, le président des États-Unis, croit à tort qu'après avoir échoué à remporter une victoire en Iran, il pourra remporter une victoire en Irak.

Al-Kaabi a ajouté : « Trump est un menteur professionnel et il cherche des victoires médiatiques, mais nous ne permettrons pas que cela se réalise, même au niveau de la propagande et des médias. »

Il a également souligné : « Les ambitions colonialistes de Trump dans notre pays, l'Irak, ne se réaliseront jamais. »

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