Le Pakistan exprime ses préoccupations face à l'escalade des tensions entre l'Iran et les États-Unis

Selon l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, le ministère pakistanais des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué : « Nous sommes préoccupés par l'escalade des tensions entre les États-Unis et l'Iran, mais nous poursuivrons le dialogue. »

Le communiqué précise : « Nous restons optimistes quant au retour des deux parties à la table des négociations. »

L'affrontement direct entre la République islamique d'Iran et les États-Unis est entré mardi soir (10 Shahrivar) dans l'une de ses phases les plus sérieuses des dernières semaines ; les frappes aériennes américaines contre des zones du sud du pays – de Hormozgan au Sistan-et-Baloutchistan – ont été suivies d'une réponse rapide des forces armées iraniennes, et le Corps des Gardiens de la Révolution islamique a annoncé le début de la « réponse qui fera regretter » ainsi que des attaques de missiles et de drones contre des cibles américaines dans la région. Parallèlement, le ciel de la Jordanie, de Bahreïn et de la région du Kurdistan irakien a été témoin d'une vague d'alertes sécuritaires, d'interceptions de missiles et de rapports d'attaques contre des positions américaines ; ce développement a une fois de plus fait du détroit d'Ormuz l'épicentre principal de la crise énergétique et sécuritaire mondiale.