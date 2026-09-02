Le secrétaire au Trésor américain : nous intensifions la pression économique contre l'Iran

Selon l'agence de presse ABNA, « Scott Bessent », le secrétaire au Trésor américain, a affirmé que l'Iran ne contrôle pas le détroit d'Ormuz et que l'Amérique domine cette voie navigable.

Poursuivant sur cette allégation infondée selon laquelle l'Iran est dans un état de « panique », il a déclaré que Téhéran, sous la pression économique, a été poussé vers des actions militaires.

Ce responsable américain a également, en évoquant l'échec du mémorandum d'accord entre les deux parties, affirmé que l'Iran n'était pas prêt à parvenir à un accord, et nous verrons quand Téhéran sera prêt.

Le secrétaire au Trésor américain a ensuite déclaré que Washington poursuivrait sa politique « d'étouffement économique » de l'Iran, et a prétendu que la pression des sanctions a confronté les responsables et les forces iraniennes à des difficultés économiques et à des retards de paiement des salaires.

Le secrétaire au Trésor américain, conformément à la politique constante des États-Unis de créer des troubles et du chaos dans d'autres pays, tout en menaçant d'utiliser cet outil contre l'Iran, a déclaré : « L'Iran a plusieurs options devant lui, dont l'une est que Téhéran retourne à la table des négociations. »

Poursuivant ses allégations, il a ajouté : « Ce qui se passe en Iran n'est qu'une question de temps. »