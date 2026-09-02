La presse américaine alerte sur les signes de l’effondrement de l’ordre international

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : S’inspirant du roman La Peste d’Albert Camus, le New York Times compare la situation actuelle du monde à celle d’une ville dont les habitants refusent de prêter attention à l’apparition de rats morts dans les rues et à la propagation d’une mystérieuse maladie, jusqu’à ce que la catastrophe échappe à tout contrôle.

Margaret MacMillan écrit que, comme avant toute tempête apparaissent des signes tels que le vent, les nuages et les premières gouttes de pluie, les bouleversements dans les affaires humaines sont eux aussi précédés de signaux. Selon elle, les régimes semblent puissants jusqu’au moment où ils s’effondrent, tandis que les révolutions internes et les turbulences de l’ordre international, souvent liées entre elles, deviennent facilement identifiables rétrospectivement, mais ne sont pas toujours prévisibles.

L’auteure estime qu’aujourd’hui, les « rats morts » sont partout. De nouveaux records de température sont enregistrés puis dépassés, les sécheresses ravagent les terres et de violents incendies se multiplient. Dans le même temps, l’endettement atteint des niveaux historiques dans les économies avancées.

MacMillan souligne également la croissance rapide et incontrôlée de l’intelligence artificielle, qui menace les emplois, la sécurité et, à terme, l’existence même de l’humanité.

La guerre entre l’Iran et les États-Unis

Dans une partie de son analyse consacrée à la guerre entre l’Iran et les États-Unis, le New York Times affirme que les grandes puissances se retrouvent engagées dans des guerres asymétriques face à des pays capables d’exploiter pleinement les nouvelles technologies.

Selon cette analyse, l’Iran aurait utilisé des drones peu coûteux et produits en grande quantité pour attaquer les forces et les alliés des États-Unis. Le quotidien américain affirme également que Téhéran aurait pris le contrôle du détroit d’Ormuz, corridor essentiel du commerce mondial, peut-être de manière durable, tout en réduisant fortement les réserves de missiles américaines et en plaçant le président Donald Trump dans une situation difficile dans une guerre qu’il aurait lui-même choisi de déclencher.

Une nouvelle réalité que le monde peine à accepter

Le quotidien américain estime que, comme les habitants d’Oran dans le roman de Camus, les sociétés contemporaines éprouvent une réticence compréhensible à accepter l’ampleur des changements intervenus dans le monde.

Selon MacMillan, les problèmes actuels sont complexes, douloureux et accablants, ce qui rend plus facile la tentation de les ignorer. Pendant que les incendies font rage, les populations continuent ainsi de passer leurs vacances sur les côtes ; face au développement de l’intelligence artificielle, certains vont jusqu’à lui demander de réfléchir à leur place, par exemple pour savoir comment dresser un chiot. Beaucoup espèrent également que les guerres finiront par prendre fin.

Mais, avertit l’auteure, une nouvelle réalité s’est installée à une vitesse vertigineuse.

Les leçons de l’histoire

Pour étayer son analyse, Margaret MacMillan évoque plusieurs précédents historiques, notamment la Révolution française, la Révolution russe, l’ascension d’Adolf Hitler et la Première Guerre mondiale.

Elle souligne que l’histoire montre à plusieurs reprises comment le refus de prendre au sérieux les premiers signaux d’alerte peut conduire à des catastrophes majeures. Les sociétés et les dirigeants ont souvent tendance à considérer l’ordre existant comme durable, jusqu’à ce que les événements révèlent brutalement sa fragilité.

Le quotidien américain cite également une déclaration de Donald Trump datant du mois de janvier. Interrogé sur ce qui pouvait limiter son pouvoir, le président américain avait répondu que ce seraient les « principes moraux auxquels il croit lui-même ».

Le New York Times compare cette déclaration à la position de Louis XIV, célèbre roi de France, qui, après les guerres ayant considérablement affaibli le pays, avait affirmé les avoir menées pour sa propre « gloire ».

Malgré ces nombreux signaux d’alerte, le New York Times estime toutefois que plusieurs éléments nécessaires au maintien d’un ordre mondial efficace existent encore. L’opinion publique internationale peut toujours exercer une pression sur les dirigeants, tandis que de nombreuses organisations internationales, notamment l’Organisation des Nations unies, l’Organisation mondiale du commerce et la Banque mondiale, bien qu’affaiblies, continuent d’exister.

Selon cette analyse, un optimisme excessif constitue une impasse, mais cela ne signifie pas qu’il soit impossible d’entamer le processus difficile de construction d’un nouvel ordre mondial.

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