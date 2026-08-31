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Conseiller du président des Émirats : La situation de « ni guerre ni paix » n'est pas une solution durable

31 août 2026 - 21:59
Code d'info: 1859750
Source: ABNA
Conseiller du président des Émirats : La situation de « ni guerre ni paix » n'est pas une solution durable

Le conseiller du président des Émirats a déclaré : Aujourd'hui, plus que jamais, des solutions politiques réalistes et durables sont nécessaires, prenant en compte les dimensions politiques et économiques de la crise.

Selon l'agence de presse ABNA, Anwar Gargash, conseiller du président des Émirats arabes unis, a réagi aujourd'hui, lundi, aux évolutions de la région.

Dans un post sur le réseau social X, il a écrit que la situation de « ni guerre ni paix » ne peut pas être une solution durable, tout comme la politique de ciblage des pays du Golfe et de la Jordanie a également prouvé son inefficacité.

Anwar Gargash a ajouté : Aujourd'hui, plus que jamais, des solutions politiques réalistes et durables sont nécessaires, prenant en compte les dimensions politiques et économiques de la crise.

Il a ensuite précisé : Ces solutions doivent commencer par le dépassement de la phase de tension et le retour de la navigation dans le détroit d'Ormuz à un état normal, et aboutir finalement à une approche plus réaliste qui dépasse le cadre du mémorandum d'accord qui n'a pas réussi à tracer une feuille de route pratique et acceptable.

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