Conseiller du président des Émirats : La situation de « ni guerre ni paix » n'est pas une solution durable

Selon l'agence de presse ABNA, Anwar Gargash, conseiller du président des Émirats arabes unis, a réagi aujourd'hui, lundi, aux évolutions de la région.

Dans un post sur le réseau social X, il a écrit que la situation de « ni guerre ni paix » ne peut pas être une solution durable, tout comme la politique de ciblage des pays du Golfe et de la Jordanie a également prouvé son inefficacité.

Anwar Gargash a ajouté : Aujourd'hui, plus que jamais, des solutions politiques réalistes et durables sont nécessaires, prenant en compte les dimensions politiques et économiques de la crise.

Il a ensuite précisé : Ces solutions doivent commencer par le dépassement de la phase de tension et le retour de la navigation dans le détroit d'Ormuz à un état normal, et aboutir finalement à une approche plus réaliste qui dépasse le cadre du mémorandum d'accord qui n'a pas réussi à tracer une feuille de route pratique et acceptable.