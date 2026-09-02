Le bien et le salut de l’être humain dans la foi et l’adoration : ce que le Coran considère comme meilleur pour son bonheur spirituel

Le Saint Coran ne recherche pas le bien et la rectitude de l’être humain uniquement dans ses comportements individuels et sociaux. Il considère plutôt que la véritable source du bonheur réside dans la rectification de ses croyances et dans l’établissement d’une relation juste avec Dieu : de la foi en l’unicité divine et de l’acceptation de la prophétie à la fidélité à l’alliance divine, l’obéissance aux commandements de Dieu, l’adoration et la piété. Dans cette perspective, la foi et l’adoration ne constituent pas seulement une obligation, mais le chemin vers le véritable bien et le salut de l’être humain.

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