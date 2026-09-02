Les Gardiens de la Révolution : nous avons entamé une réponse qui fera regretter ; le verrou du détroit d'Ormuz sera renforcé

Selon l'agence de presse ABNA, le Corps des Gardiens de la Révolution islamique a déclaré dans un communiqué, en insistant sur le fait que les attaques désespérées de l'ennemi rendront le verrou du détroit d'Ormuz encore plus solide, que les combattants des Gardiens ont entamé une réponse qui fera regretter les agresseurs.