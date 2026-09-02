Selon l'agence de presse ABNA, le Corps des Gardiens de la Révolution islamique a déclaré dans un communiqué, en insistant sur le fait que les attaques désespérées de l'ennemi rendront le verrou du détroit d'Ormuz encore plus solide, que les combattants des Gardiens ont entamé une réponse qui fera regretter les agresseurs.
Les Gardiens de la Révolution : nous avons entamé une réponse qui fera regretter ; le verrou du détroit d'Ormuz sera renforcé
2 septembre 2026 - 11:41
Code d'info: 1860462
Source: ABNA
Le Corps des Gardiens de la Révolution islamique a souligné dans un communiqué que les attaques motivées par le désespoir de l'ennemi ne feront que renforcer le verrou du détroit d'Ormuz.
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