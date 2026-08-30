Le service aux plus démunis, une tradition familiale et un engagement permanent de l’ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei 2

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Le service aux plus démunis ne constituait pas seulement une caractéristique personnelle, mais s’inscrivait dans une tradition familiale durable dans sa vie. À l’âge de neuf ans, en septembre 1978, il avait été témoin des efforts de son père, l’érudit et martyr, l’ayatollah Khamenei, pour venir en aide aux victimes du séisme de Tabas. Des années plus tard, il accompagnait également sa mère, de manière anonyme et discrète, dans les foyers de familles pauvres de la ville. Il y était notamment témoin des travaux de couture réalisés par sa mère afin de contribuer à la préparation des trousseaux de jeunes filles. Ces dernières ignoraient que ces articles étaient confectionnés de la main de l’épouse du Guide de la Révolution islamique. Certains de ces ouvrages artisanaux ont même été intégrés au trousseau de jeunes filles appartenant aux familles les plus proches du sommet du système islamique.

Seyyed Mojtaba Khamenei avait à plusieurs reprises été témoin de la peine ressentie par sa mère face aux conditions de vie des personnes démunies. Il aurait ainsi déclaré un jour à ses élèves : « Notre mère était parfois tellement bouleversée après être revenue de chez les familles pauvres qu’elle n’arrivait plus à manger. »

Son épouse, la martyre Zahra Haddad Adel, apportait elle aussi diverses formes d’aide aux personnes démunies dans plusieurs quartiers de Téhéran, notamment dans le quartier de Harandi, et organisait des réunions à la mosquée Imam Sajjad (PSL). Elle le faisait sans que personne ne sache qu’elle était « Mme Hosseini », l’épouse de l’ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei et la belle-fille du Guide du système islamique.

L’ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei avait lui-même connu à plusieurs reprises l’amertume de la pauvreté, des dettes et des emprunts. Dans les années 1990, « Agha Rahman », l’épicier situé près de l’école religieuse al-Mahdi, inscrivait ainsi à plusieurs reprises son nom et celui de son frère dans le registre des débiteurs de sa petite boutique, dans l’attente qu’ils règlent leurs dettes après avoir reçu leur allocation mensuelle d’étudiant en sciences religieuses.

Le « service aux plus démunis » constituait l’un des principes fondamentaux de ses activités sociales et une recommandation qu’il répétait régulièrement à ses élèves. L’un de ses étudiants a déclaré que les aspects sociaux les plus visibles de son action concernaient notamment l’organisation de camps de mobilisation humanitaire et l’aide apportée lors de catastrophes naturelles, telles que les inondations. Selon lui, l’ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei insistait particulièrement sur la continuité des actions d’aide et de solidarité.

Il avait également fondé des institutions destinées à venir en aide aux personnes démunies. Sans que son nom soit mentionné, ces institutions apportaient une assistance régulière à des dizaines de milliers de personnes défavorisées. Parmi les caractéristiques de ces structures figuraient la préservation de la dignité humaine, la présence d’équipes de terrain chargées d’évaluer la situation des familles démunies, ainsi que l’envoi de femmes pour examiner la situation des familles dont la femme était la principale responsable du foyer.

Il insistait également sur la continuité de l’aide tout en demandant que son nom ne soit pas mentionné et que l’ensemble de ces services soit attribué au bureau du Guide suprême de la Révolution islamique.

De nombreuses personnes démunies de différentes régions de Qom, notamment Jafarieh, Kahak, Qomroud, Qanavat, Nirougah et Khak-e Faraj, pensaient ainsi recevoir des aides et des dons de bienfaiteurs anonymes ou du bureau du Guide suprême. De même, les responsables de certains centres médicaux, comme la clinique Qur’an et Ahl al-Bayt, ne savaient pas que les dépenses consacrées aux soins médicaux des personnes démunies, allant des injections et perfusions aux soins dentaires, étaient financées grâce aux efforts de l’ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei et à partir de contributions populaires.

La suspension des cours religieux afin d’envoyer des étudiants en sciences religieuses apporter leur aide aux victimes des inondations dans la province du Khuzestan constitue un autre exemple de cet engagement. De même, les écoles religieuses placées sous sa direction avaient été transformées en centres de préparation et de distribution de jus de fruits destinés aux patients atteints de la Covid-19. Il insistait parallèlement sur la présence des étudiants en sciences religieuses lors des rites funéraires et de la toilette rituelle des personnes décédées des suites de la pandémie.

Ses élèves ont à plusieurs reprises entendu leur maître, l’ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei, répéter : « Plus une personne est faible, isolée et dépourvue de soutien, plus elle est importante ! »

Après avoir entendu le compte rendu des actions menées par ses élèves auprès des victimes des inondations au Khuzestan, il leur avait également déclaré : « Ces actions constituent l’identité même de l’étudiant en sciences religieuses et, justement, servir la population ouvre aux étudiants des portes du savoir. »

Il considérait par ailleurs qu’une partie des réussites de son père était liée à son service envers les personnes démunies. Il avait évoqué cette conviction devant un groupe d’étudiants en sciences religieuses afin que tous puissent l’entendre.

La recommandation de venir en aide aux plus démunis ne se limitait pas à ses activités religieuses. Elle constituait également un thème récurrent lors de réunions administratives et dans ses activités en dehors du milieu religieux.

Ainsi, l’ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei avait déclaré à l’un de ses collègues travaillant dans le domaine de la gestion des talents et des technologies : « Ne prends pas à la légère le fait de prendre soin des personnes démunies. Dieu les aime. Les autres tâches ont également leur importance. »

Les prochaines parties de cet article examineront d’autres dimensions du parcours social et exécutif de l’ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei.

Sources

Entretien avec Fereydoun Haddad Adel, frère de l’épouse de l’ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei.

Discours du Dr Haddad Adel à la mosquée Imam Hassan Mojtaba (PSL), dans le quartier de Harandi.

Déclarations d’Iskandar Hosseinov, prédicateur azerbaïdjanais et directeur de la Fondation Nour en Azerbaïdjan.

Entretien avec l’ayatollah Cheikh Reza Ali-Abadi, ancien élève de l’ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei.

Entretien avec l’ayatollah Cheikh Mohammad-Javad Akbari, ancien élève de l’ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei.

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