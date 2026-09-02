Expert libanais : l'Amérique est prise dans une guerre qui contredit sa doctrine

Selon l'agence de presse ABNA citant Al-Masirah, l'expert libanais en questions stratégiques, Muhammad Hazima, a insisté sur le fait que les agressions américaines contre les civils montrent la profondeur de la crise à laquelle ce pays est confronté. Nous assistons à une série de démissions en Amérique, y compris la démission du ministre de l'Armée de ce pays.

Il a ajouté : l'abattage du drone américain MQ-9 par l'Iran démontre la supériorité de ce pays dans le domaine de la défense aérienne. Les États-Unis tentent, par la propagande médiatique, de faire croire que la réponse iranienne n'a pas touché d'objectifs militaires.

Hazima a affirmé : l'Amérique est parvenue à un stade où elle n'a pas de solution pour sortir de la guerre contre l'Iran. L'Iran a également réussi à transformer cette guerre en un conflit d'usure qui contredit la doctrine offensive des États-Unis et de l'Occident, fondée sur des opérations rapides et la supériorité aérienne. Les résultats de cette guerre ne se mesurent pas à la puissance militaire, mais au degré d'impact que chacun des deux camps manifeste.

Il a déclaré : l'Iran influence aujourd'hui l'économie mondiale et dispose de leviers d'influence de l'Asie occidentale jusqu'à la mer Méditerranée, et sait comment les utiliser.