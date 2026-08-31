Selon l'agence de presse ABNA, « Scott Bessent », secrétaire au Trésor américain, aujourd'hui lundi, dans une interview avec la chaîne CNBC, tentant de justifier une partie des problèmes économiques survenus dans son pays en raison des conséquences de l'agression coûteuse de Trump contre l'Iran, en avançant une allégation absurde, a affirmé : L'Iran a pris les sanctions très au sérieux ! Les responsables iraniens ont été choqués par leur situation économique !

Le secrétaire au Trésor américain, qui à la veille des élections de mi-mandat au Congrès considère la défaite de ses collègues républicains comme inévitable, a tenté de justifier une partie des échecs de son gouvernement, malgré la dépense de dizaines de milliards de dollars dans l'agression contre Téhéran, de la manière suivante : L'Iran, en raison de ses échecs dans le domaine économique, entreprend des actions agressives et opérationnelles (militaires). Je tiens à remercier l'Union européenne pour son soutien à l'« opération de rejet économique ».

Répondant à la question du journaliste de CNBC : « Existe-t-il un délai précis pour un éventuel effondrement de l'économie iranienne ? », il a dit : Nous ne voulons pas nécessairement l'effondrement de l'économie iranienne ; nous devons seulement faire en sorte que leur gouvernement revienne à la raison.

« Scott Bessent », bien qu'il ait l'expérience de l'échec de la « pression maximale » contre l'Iran pendant le premier mandat de Donald Trump, a affirmé : L'« opération de rejet économique » les poussera à vouloir parvenir à un accord.

Ce responsable américain, ignorant la nature pacifique du programme nucléaire de Téhéran, a répété les allégations populistes de Washington : La position du président est parfaitement claire : ils doivent abandonner leur programme nucléaire, remettre l'uranium hautement enrichi, cesser de soutenir les forces proxy, et le détroit d'Ormuz doit rester ouvert.