Teneurs du communiqué conjoint des pays Pakistan, Turquie et Arabie saoudite à Istanbul

Selon l’agence de presse ABNA citant Al-Arabiya, l’Arabie saoudite, la Turquie et le Pakistan ont tenu à Istanbul la première réunion du Comité stratégique politique et de défense relatif à l’accord de La Mecque et ont publié un communiqué conjoint.
Le communiqué stipule :
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La réunion d’aujourd’hui est une étape importante pour faire progresser l’accord de La Mecque de la signature à la mise en œuvre.
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Accord sur les prochaines étapes pour institutionnaliser la coopération.
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Un secrétariat sera créé en Arabie saoudite pour soutenir les activités des trois pays.
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Le Pakistan assurera la présidence du secrétariat pour le premier mandat de trois ans.
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Nous sommes déterminés à mettre en œuvre l’accord pour parvenir à la paix et à la stabilité dans la région.
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Les trois pays poursuivront leurs efforts de désescalade et de retenue et contribueront à la paix et à la stabilité régionales.
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Les trois pays soulignent le caractère défensif du partenariat et le principe du respect mutuel de la souveraineté des États.
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Accord pour renforcer les capacités de défense des trois pays. La coopération inclura le renforcement des industries de défense, le développement de la production et de la technologie.
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Les trois pays renforceront la dissuasion et la défense collective entre eux et ont convenu de contribuer à l’établissement de la paix dans la région et au-delà.
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