Teneurs du communiqué conjoint des pays Pakistan, Turquie et Arabie saoudite à Istanbul

Selon l’agence de presse ABNA citant Al-Arabiya, l’Arabie saoudite, la Turquie et le Pakistan ont tenu à Istanbul la première réunion du Comité stratégique politique et de défense relatif à l’accord de La Mecque et ont publié un communiqué conjoint.

Le communiqué stipule :

La réunion d’aujourd’hui est une étape importante pour faire progresser l’accord de La Mecque de la signature à la mise en œuvre.

Accord sur les prochaines étapes pour institutionnaliser la coopération.

Un secrétariat sera créé en Arabie saoudite pour soutenir les activités des trois pays.

Le Pakistan assurera la présidence du secrétariat pour le premier mandat de trois ans.

Nous sommes déterminés à mettre en œuvre l’accord pour parvenir à la paix et à la stabilité dans la région.

Les trois pays poursuivront leurs efforts de désescalade et de retenue et contribueront à la paix et à la stabilité régionales.

Les trois pays soulignent le caractère défensif du partenariat et le principe du respect mutuel de la souveraineté des États.

Accord pour renforcer les capacités de défense des trois pays. La coopération inclura le renforcement des industries de défense, le développement de la production et de la technologie.