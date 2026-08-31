Réaction du Hashd al-Shaabi aux informations sur l'évacuation de ses quartiers suite à l'escalade des tensions entre les États-Unis et l'Iran

Selon l'agence de presse ABNA citant le portail d'information du Hashd al-Shaabi irakien, des sources proches de l'organisation Hashd al-Shaabi d'Irak ont jugé inexactes les nouvelles publiées concernant l'évacuation des quartiers des forces de mobilisation populaire irakiennes dans la province d'Al-Anbar, située à l'ouest du pays.

Qasim Muslah, commandant du commandement de l'axe d'Al-Anbar des forces du Hashd al-Shaabi, a démenti les rapports publiés sur l'évacuation des quartiers des forces du Hashd al-Shaabi dans cette province et a souligné que ces rapports sont complètement faux et infondés.

Muslah a déclaré : Les unités du commandement des opérations d'Al-Anbar continuent d'accomplir leurs tâches sécuritaires et leurs missions assignées normalement et au plus haut niveau de préparation. Tous les quartiers et unités exécutent leurs missions conformément aux plans de sécurité approuvés.

Il a indiqué que les forces de sécurité poursuivent leur déploiement et l'exécution de leurs missions dans leurs zones de responsabilité, et a affirmé : La situation sécuritaire est sous contrôle.

Il a appelé la population à ne pas suivre les nouvelles ou informations provenant de sources non officielles et à se fier uniquement aux informations publiées par les instances autorisées.