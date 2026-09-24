Remise du livre « Au nom de l’aide » par le président aux dirigeants et responsables mondiaux

Le président, lors de toutes ses rencontres avec ses homologues et les responsables officiels d’autres pays, a offert un exemplaire d’un livre intitulé « Au nom de l’aide », contenant des documents relatifs aux crimes des États-Unis et du régime israélien contre la grande nation iranienne.

Selon un rapport de l’agence de presse ABNA, le livre « Au nom de l’aide », contenant des informations documentées sur les crimes des États-Unis et du régime sioniste, leur a été offert en marge de la session de l’Assemblée générale des Nations Unies et lors des rencontres du président avec les dirigeants d’autres pays ; un livre dans lequel les attaques agressives contre le peuple iranien et les infrastructures de l’Iran, ainsi que les martyrs de ces guerres, sont présentés en images.

Le nom de ce livre (In the name of help) fait référence à l’aide mensongère sous le couvert de laquelle les États-Unis et le régime sioniste, au nom de l’aide, ont commis des crimes inhumains en Iran lors de plusieurs guerres imposées récentes.

Le président de l’Iran, lors de ces rencontres, tout en expliquant les développements et événements récents, a considéré les actions militaires des États-Unis et du régime sioniste contre la République islamique d’Iran, notamment les attaques contre les infrastructures du pays, les centres civils et le ciblage de la direction, des responsables, des commandants, des scientifiques et des citoyens iraniens, comme contraires aux principes fondamentaux du droit international, aux normes humanitaires et aux obligations découlant des documents et traités internationaux.

Pezeshkian, évoquant la poursuite de certaines actions contraires aux obligations internationales de la part des États-Unis, a souligné la nécessité pour toutes les parties de respecter la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale des pays, le principe de l’interdiction du recours à la force et le règlement des différends par le dialogue et des mécanismes pacifiques.

Le président, lors de nombreuses rencontres, a souligné à plusieurs reprises : La République islamique d’Iran, tout en défendant ses droits et intérêts nationaux, est prête à développer ses relations et coopérations avec tous les pays sur la base du respect mutuel, des intérêts communs, du bon voisinage, de l’égalité souveraine et du respect des principes et règles internationaux acceptés.