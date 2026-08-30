Le Guide de la Révolution : les dirigeants de la région doivent reconnaître leur véritable ennemi / la nation ne doit pas laisser apparaître de divisi

Selon l’agence de presse Ahl al-Bayt (Abna), Sa Sainteté l’ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei, Guide suprême de la Révolution islamique, dans son message à l’occasion de la Semaine de l’unité, après avoir félicité l’anniversaire de la naissance bénie du Prophète Muhammad Mustafa (que la paix soit sur lui) et de l’imam Jafar Sadiq (que la paix soit sur lui), a déclaré que le programme des malfaiteurs et des ennemis de l’islam consiste à exacerber les divisions pour affaiblir la oumma islamique et la dominer. Évoquant la chute des masques trompeurs du visage criminel de l’Amérique, il a souligné la nécessité de l’unité de la oumma islamique, de la défense mutuelle face à la mécréance et de la synergie dans diverses questions matérielles et spirituelles. S’adressant aux dirigeants des pays islamiques, il a insisté : les dirigeants criminels de l’Amérique et le régime sioniste factice sont des ennemis jurés de l’unité islamique et de toute la oumma islamique, y compris les peuples d’Asie occidentale et d’Afrique du Nord – reconnaissez donc votre véritable ennemi et contrecarrez son plan.

Il a également, en évoquant la réalisation acceptable des enseignements unificateurs de l’école islamique en l’aimée Iran, recommandé à nouveau à la nation de ne jamais laisser apparaître la moindre division entre elle.