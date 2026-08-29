La théorie de l’unité du Guide martyr devenue un courant influent dans le monde musulman

Le prédicateur indien et responsable du groupe médiatique « Sabil Media » s’exprimait lors dune interview avec IQNA, en marge de la 40ᵉ Conférence internationale sur l’unité islamique à Téhéran.

Interrogé sur l’idée d’unité de la communauté musulmane et sur le respect des croyances et des différentes écoles religieuses, Jafri a estimé que le Guide avait instauré un discours fondé sur le respect mutuel. Selon lui, les divergences peuvent exister, mais l’insulte envers les croyances et les sanctuaires religieux est considérée comme interdite. Il affirme que cette conception s’est progressivement diffusée dans le monde musulman.

Le responsable indien souligne également l’importance des médias dans le rapprochement entre les musulmans. À ses yeux, les médias peuvent aussi bien alimenter les divisions que promouvoir la paix, la réconciliation, l’affection et la solidarité. Il estime donc que leur rôle principal doit être de contribuer à faire émerger un discours permettant aux musulmans de vivre ensemble dans la compréhension et l’harmonie.

Jafri a par ailleurs évoqué la Semaine de l’unité, instituée par l’imam Khomeini afin de rapprocher les différentes communautés musulmanes autour des dates divergentes de la naissance du Prophète Muhammad (psl). Il considère cette initiative comme importante et affirme qu’elle s’est progressivement étendue, notamment en Inde, où des cérémonies réunissant chiites et sunnites sont organisées dans plusieurs villes et mosquées.

Enfin, il a appelé les religieux, les intellectuels et les acteurs des médias à éviter de susciter la haine entre musulmans et à promouvoir la fraternité, la paix et la solidarité, en s’inspirant notamment du principe coranique « رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ». Selon lui, l’ensemble de la communauté islamique doit également pouvoir se rassembler autour de la résistance.