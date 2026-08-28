Sanaa : Le régime saoudien mobilise ses forces pour nuire au Yémen

Selon l’agence de presse « Abna » citant « Al-Masira », le ministère yéménite des Affaires étrangères a déclaré que le régime saoudien mobilise ses forces dépendantes et ses mercenaires pour nuire au Yémen et briser le tissu social de ce pays.

Le ministère yéménite des Affaires étrangères a également déclaré que le régime saoudien poursuit le blocus des aéroports et des ports du Yémen et la confiscation des richesses nationales dans le but d’épuiser le Yémen et d’appauvrir son peuple.

Ce ministère a souligné que le Yémen est déterminé à obtenir ses droits, et que l’action dans cette voie est devenue un devoir religieux, une revendication populaire et une nécessité nationale.

Ces derniers jours, les affrontements entre les forces armées yéménites et les milices du gouvernement déchu soutenu par l’Arabie saoudite se sont intensifiés sur plusieurs fronts dans le pays.

L’escalade des attaques et des combats mutuels renforce les craintes d’une extension des hostilités au Yémen et de la fin de l’accalmie relative des dernières années.