Selon l’agence de presse « Abna » citant « RIA Novosti », Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a déclaré : le détroit d’Ormuz était complètement ouvert avant l’agression des États-Unis et d’Israël contre l’Iran, et la question de la perception de péages pour le transit par cette voie navigable n’a pas été soulevée tant que les États-Unis et Israël n’avaient pas lancé leurs aventures.

Le ministre russe des Affaires étrangères a souligné : Moscou ne souhaite pas l’instauration de péages pour le passage dans le détroit d’Ormuz, mais cette question mérite des discussions plus approfondies.

La Russie critique l’approche des États-Unis en matière d’agression contre des États souverains. Moscou a condamné dès le début les attaques des États-Unis et du régime sioniste contre l’Iran et a appelé à s’abstenir de toute ingérence des puissances extra-régionales dans la région du golfe Persique.