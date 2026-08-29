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Mokhber : La nation croyante et inébranlable d’Iran transformera le blocus en une défaite pour les blocusseurs

29 août 2026 - 16:50
Code d'info: 1858730
Source: ABNA
Mokhber : La nation croyante et inébranlable d’Iran transformera le blocus en une défaite pour les blocusseurs

Le conseiller et assistant du Guide suprême a écrit : « Aujourd’hui, Satan, par la menace et les sanctions, rêve d’encercler l’Iran, mais une nation croyante et inébranlable transformera le blocus en une défaite pour ceux qui l’imposent. »

Selon un rapport de l’agence de presse Mehr, Mohammad Mokhber, conseiller et assistant du Guide suprême, à l’occasion de la naissance du Prophète Muhammad (que la paix soit sur lui) et en évoquant la similitude des manœuvres et de l’hostilité des ennemis jurés des musulmans au début de l’Islam et aujourd’hui, a déclaré que les menaces de Trump et de ses partisans contre l’Iran sont vouées à l’échec et a écrit sur sa page personnelle : « La boussole de la Révolution islamique est la voie du Grand Prophète (que la paix soit sur lui) : la bienveillance envers les voisins et la fermeté face aux oppresseurs. Sous la direction des imams de la Révolution, l’Iran a franchi des cols difficiles. »

Mokhber a ajouté : « Aujourd’hui, Satan, par la menace et les sanctions, rêve d’encercler l’Iran, mais une nation croyante et inébranlable transformera le blocus en une défaite pour les blocusseurs. »

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