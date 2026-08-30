Les médias arabes rendent largement compte du message du Guide de la Révolution lors de la 40e Conférence internationale sur l’unité islamique

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Al-Manar : diffusion simultanée de dépêches sur le message du Guide de la Révolution

La chaîne Al-Manar a publié simultanément plusieurs dépêches consacrées au message du Guide de la Révolution, en reprenant certains passages et en mettant l’accent sur son appel à l’unité des musulmans et à la confrontation avec leurs ennemis communs.

Al-Mayadeen : l’unité, une condition essentielle pour faire face aux ennemis

Le site d’information Al-Mayadeen a également diffusé une vidéo de la lecture du message du Guide suprême lors de la 40e Conférence sur l’unité islamique et en a publié plusieurs extraits. Le média a écrit que le Guide de la Révolution et de la République islamique d’Iran, l’ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei, avait souligné que les sionistes et les Américains étaient les ennemis de tous les musulmans et que l’unité constituait la principale condition pour leur faire face et défendre la communauté islamique.

Arab21 : l’Iran plus proche que jamais de la victoire

Le site d’information Arab21 a également repris plusieurs passages du message du Guide suprême et a rapporté ses propos selon lesquels l’Iran est plus proche que jamais de la victoire dans la guerre contre les États-Unis et les occupants israéliens.

Une autre partie de l’article indique que l’ayatollah Khamenei, dans un message à l’occasion de la Semaine de l’unité en Iran, a déclaré que le monde islamique traversait une étape décisive et que les musulmans étaient capables de jouer un rôle efficace et historique.

Al-Quds Al-Arabi : appel à identifier le véritable ennemi

Le quotidien panarabe Al-Quds Al-Arabi, citant Reuters, a rapporté que le Guide iranien avait appelé, ce dimanche, dans un message écrit à l’occasion de l’anniversaire de la naissance du Prophète de l’islam (PSLF), les dirigeants des pays du Golfe à identifier le véritable ennemi, à comprendre ses projets et à lui faire face.

Rai al-Youm : les problèmes de la communauté islamique se résolvent par l’unité

Le quotidien Rai al-Youm a également écrit que le Guide de la République islamique, l’ayatollah Mojtaba Khamenei, avait appelé, dans un message écrit publié ce dimanche, les pays islamiques de la région à l’unité face aux États-Unis et à Israël, six mois après le début de la guerre au Moyen-Orient.

Le journal a ajouté, citant le Guide suprême, que la solution aux problèmes de la communauté islamique résidait dans l’unité, la sincérité et la coopération dans la voie du bien et de la bienfaisance.

Al-Ahed au Liban et Al-Masirah au Yémen : le message du Guide, une « feuille de route » pour l’Axe de la Résistance

Des médias tels qu’Al-Ahed au Liban et Al-Masirah au Yémen ont présenté le message du Guide de la Révolution comme une « feuille de route » pour l’Axe de la Résistance.

L’attention de ces médias ne s’est pas limitée aux passages appelant à l’unité, mais s’est également portée sur les passages offensifs du message et sur les avertissements explicites adressés aux partisans de la normalisation des relations avec le régime sioniste. En mettant en avant les expressions relatives à « l’ennemi commun », ces médias ont cherché à présenter le discours de la Résistance comme la seule voie permettant aux pays musulmans de faire face aux ingérences occidentales.

Par ailleurs, des médias tels qu’Al-Araby Al-Jadeed, basé à Londres, et Al-Khaleej Online ont repris le message dans une approche à la fois informative et axée sur l’analyse des rapports de force. Ces médias ont tenté d’analyser le message dans le contexte des évolutions régionales, notamment à la suite des développements à Gaza. Selon leur lecture, l’appel du Guide de la Révolution à l’unité constitue un message visant à modifier les équations sécuritaires dans le golfe Persique.

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