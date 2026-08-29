Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant TASS, Liu Chang, porte-parole de l'ambassade de Chine à Washington, a déclaré que la guerre économique lancée par les États-Unis contre l'Iran ne contribue pas à résoudre la situation, mais ne fait qu'exacerber les tensions et menace de saper l'ordre financier mondial.

Interrogé sur l'inscription de l'entreprise chinoise de logistique « Kameng Trading » sur la liste des sanctions américaines contre l'Iran, il a déclaré : « La Chine a réaffirmé à plusieurs reprises son opposition ferme aux sanctions unilatérales illégales qui n'ont aucun fondement en droit international ni mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies ».

Il a ajouté : « La guerre économique et la politique de pression maximale n'offrent aucune solution. Bien au contraire, elles ne font qu'aggraver les tensions et entraîner des effets de contagion des risques, ce qui perturbe l'ordre économique et financier mondial et nuit aux droits et intérêts légitimes des autres pays. La tâche urgente est de favoriser la désescalade de la situation et de retourner le plus rapidement possible au dialogue et à la négociation. La Chine déploiera tous les efforts nécessaires pour protéger fermement ses droits et intérêts. »