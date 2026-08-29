FINUL : La situation sécuritaire dans le sud du Liban reste très fragile

Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant le réseau Ar-Rashid, les forces de maintien de la paix de l'ONU ont fait état de 1030 tirs enregistrés entre le 21 et le 27 août dans le sud du Liban.

La Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL), exprimant une vive inquiétude face à l'enregistrement de plus d'un millier de tirs ces derniers jours, a souligné : « La situation sécuritaire dans le sud du Liban reste très fragile, et la poursuite de ces tensions menace directement la vie des civils. »

La FINUL a déclaré dans un communiqué : « Malgré une réduction relative du niveau de violence par rapport au début de l'année, la situation dans le sud du Liban reste fragile. »

Cette institution internationale a précisé : « Entre le 21 et le 27 août, 1030 tirs ont été enregistrés dans le sud du Liban, dont les conséquences pèsent directement sur la vie des habitants et des civils de la région. »

Dans son communiqué final, la FINUL a souligné que le plein respect par toutes les parties de la résolution 1701 du Conseil de sécurité est le seul moyen immédiat de réduire les tensions et de rétablir une stabilité durable entre le Liban et le régime sioniste.