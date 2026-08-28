« L’opération d’exclusion économique » des États-Unis contre l’Iran est un cas de terrorisme d’État

Selon l’agence de presse « Abna », le ministère des Affaires étrangères de notre pays a publié aujourd’hui, vendredi 6 shahrivar, un communiqué concernant le terrorisme économique des États-Unis contre l’Iran et, en condamnant les politiques de sanctions américaines, a déclaré : les sanctions unilatérales de Washington sont illégales et violent la Charte des Nations Unies, le droit international humanitaire et les droits de l’homme. Par conséquent, tous les pays sont tenus de s’abstenir d’appliquer ces sanctions.