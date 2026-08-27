Le Forum de la Semaine de l’unité de la communauté islamique s’ouvre à Abuja

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : La cérémonie d’ouverture a débuté par une prière récitée par le cheikh Rabīʿ Fentoua. Abban Sayed a ensuite récité des versets du Saint Coran ainsi que la ziyāra du Prophète de l’islam (PSLF), dans un acte de bénédiction. Le groupe « Union des poètes » a également présenté des éloges consacrés au Prophète (PSLF).

Le principal intervenant du forum, le cheikh Charif Ahmad Selija, a présenté une étude intitulée : « Étude de la vie du Prophète de l’islam (PSLF) à La Mecque : les relations entre musulmans et non-musulmans ; des enseignements pour la société nigériane ».

La vie du Prophète (PSLF), une source d’enseignements pour les sociétés

Dans son intervention, le cheikh Charif Ahmad Selija a d’abord abordé la place de l’être humain ainsi que l’importance de connaître le rang et la dignité du Prophète de l’islam (PSLF). Il a considéré la vie du Prophète comme une source de leçons et d’enseignements pour l’ensemble des sociétés.

Il a déclaré que le Prophète de l’islam (PSLF) était une lumière permettant de révéler la vérité. Il a rappelé qu’avant même le début de sa mission prophétique, les habitants de La Mecque reconnaissaient sa sincérité, son honnêteté et sa justice. En raison de sa conduite exemplaire, ils lui avaient attribué le titre d’« al-Amīn », le digne de confiance.

Évoquant ensuite les relations du Prophète (PSLF) avec les non-musulmans, le cheikh Charif a souligné que sa conduite constituait un enseignement important sur la manière d’établir des relations fondées sur la justice, la dignité humaine et la bonne moralité.

Il a également expliqué que l’amour et l’attention particulière que le Prophète (PSLF) accordait à ses compagnons étaient tels que chacun d’eux avait le sentiment d’être le plus proche de lui.

Hommage à Cheikh Ibrahim Zakzaky et appel à la résistance face à l’injustice

Le conférencier a par ailleurs rendu hommage à Sayyed Cheikh Ibrahim Zakzaky pour avoir poursuivi cette voie de prédication et d’appel aux enseignements islamiques. Il a déclaré que le salut du Nigeria résidait dans le retour à l’éducation fondée sur les enseignements du Prophète Muhammad (PSLF) et des Ahl al-Bayt (PSL), ainsi que dans l’attachement à la vérité et à la justice face à l’oppression.

Le cheikh Charif Ahmad Selija a également présenté la persévérance de Sayyed Zakzaky face aux épreuves et aux pressions qu’il a subies comme une leçon importante pour la société. Il a appelé les musulmans à prendre exemple sur sa patience et sa détermination sur le chemin de Dieu.

Le cheikh Charif Ahmad Selija a enfin exhorté les participants à accorder davantage d’attention à l’étude de la vie du meilleur des créatures de Dieu, le Prophète Muhammad (PSLF), et à œuvrer pour mettre en pratique les enseignements de sa conduite dans la société.

Après son intervention, le cheikh Rabīʿ Fentoua a présenté des commentaires et des explications complémentaires, approfondissant plusieurs des points abordés par le cheikh Charif Ahmad Selija.

La cérémonie s’est achevée par une invocation récitée par le Dr Amin Yabou.

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