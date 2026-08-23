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Poursuite des illusions du président américain concernant la propriété du détroit d'Ormuz

23 août 2026 - 11:16
Code d'info: 1855978
Source: ABNA
Poursuite des illusions du président américain concernant la propriété du détroit d'Ormuz

Alors que les tentatives militaires, économiques et diplomatiques du président américain pour prendre le contrôle du détroit d'Ormuz ont jusqu'à présent échoué, il a affirmé dans de nouvelles déclarations avoir escorté des navires dans cette voie d'eau.

Selon l'agence de presse Abna citant la chaîne Al Jazeera, Donald Trump, président des États-Unis, dans une nouvelle affirmation reflétant son désir antérieur de contrôler le détroit d'Ormuz, a déclaré : « Nous avons escorté plus de 1000 navires dans le détroit d'Ormuz. »

L'affirmation de Trump intervient alors que, selon les données des compagnies de navigation maritime, le trafic dans le détroit d'Ormuz est tombé à moins de 4 % du niveau d'avant l'agression américaine contre l'Iran en mars dernier.

De plus, dans un geste des plus indignes et expansionnistes, il a partagé sur sa page officielle de Truth Social une image portant l'inscription : « Le détroit d'Ormuz est le nouveau territoire de l'Amérique. »

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