Poursuite des illusions du président américain concernant la propriété du détroit d'Ormuz

Selon l'agence de presse Abna citant la chaîne Al Jazeera, Donald Trump, président des États-Unis, dans une nouvelle affirmation reflétant son désir antérieur de contrôler le détroit d'Ormuz, a déclaré : « Nous avons escorté plus de 1000 navires dans le détroit d'Ormuz. »

L'affirmation de Trump intervient alors que, selon les données des compagnies de navigation maritime, le trafic dans le détroit d'Ormuz est tombé à moins de 4 % du niveau d'avant l'agression américaine contre l'Iran en mars dernier.

De plus, dans un geste des plus indignes et expansionnistes, il a partagé sur sa page officielle de Truth Social une image portant l'inscription : « Le détroit d'Ormuz est le nouveau territoire de l'Amérique. »