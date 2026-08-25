Un général libanais : L'Iran n'abandonnera jamais son soutien au Hezbollah

Selon l'agence de presse « Abna » citant « Arabi 21 », le général de brigade à la retraite libanais « Yareb Sakhr », expert libanais des questions militaires et stratégiques, a souligné que Téhéran possède encore des atouts au niveau régional, dont les plus importants sont ses alliés.

Sakhr, connu pour ses positions anti-iraniennes et anti-Hezbollah, a déclaré que l'approche américaine envers l'Iran, compte tenu des nombreuses options évoquées, notamment la pression militaire, les négociations, le renforcement des sanctions et le blocus, reste floue.

Il a dit qu'il est peu probable qu'un blocus puisse conduire à un changement de régime, car Téhéran continue de bénéficier de l'étendue de ses frontières terrestres et de ses relations avec un certain nombre de pays voisins.

Concernant l'avenir des relations entre l'Iran et le Hezbollah, Sakhr a déclaré que l'expérience passée a montré que Téhéran pourrait être prêt à faire des concessions sur certains dossiers, mais qu'il n'abandonne pas facilement ses alliés dans la région.

Il a expliqué que le mouvement Ansarallah au Yémen, le Hashd al-Shaabi en Irak et le Hezbollah au Liban sont les lignes de défense avancées de l'Iran pour assurer ses intérêts régionaux. Il a ajouté que le Hezbollah occupe une place particulière dans l'axe de la résistance, car il revêt une importance vitale pour l'accès à la Méditerranée orientale.

Cet expert libanais, sans mentionner l'inaction et le silence de la part du gouvernement libanais concernant la situation dans le sud du pays, a déclaré que le régime sioniste a récemment considérablement étendu sa domination à l'intérieur du territoire libanais.