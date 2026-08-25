Trump : La Corée du Sud a refusé de se joindre à nous contre l'Iran

Selon l'agence de presse « Abna », Donald Trump, le président américain, qui, en raison de son agression coûteuse contre l'Iran, est confronté à de nombreux problèmes et n'est plus en mesure de faire face à un autre pays, a tenté d'adopter une approche diplomatique à l'égard de la Corée du Nord.

Le président américain a publié aujourd'hui, mardi, un message sur sa page personnelle sur Truth Social, dans lequel il a affirmé : « Compte tenu de ma très bonne relation avec Kim Jong-un, le leader de la Corée du Nord, je n'étais pas satisfait du fait que les États-Unis aient accepté il y a longtemps de participer à des exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud. »

Donald Trump a ensuite affirmé : « Ces exercices sont non seulement coûteux – la majeure partie des coûts (comme d'habitude !) étant supportée par les États-Unis – mais ils envoient également un message totalement inapproprié et hostile à un pays qui, pendant toute la présidence de Donald J. Trump, s'est comporté de manière non menaçante et respectueuse. »

Il a ensuite affirmé : « Par conséquent, étant donné qu'il était trop tard pour annuler ces exercices, j'ai ordonné au secrétaire à la Défense (à la Guerre), Pete Hegseth, de réduire considérablement l'ampleur de ces exercices militaires conjoints ! »

Trump a révélé sa véritable motivation derrière cette approche apparemment amicale et trompeuse envers la Corée du Nord : « Bien que cela puisse être quelque peu sans rapport (?), j'ai récemment demandé au président de la Corée du Sud s'il serait disposé à se joindre à nous dans le cadre du désarmement nucléaire de la République islamique d'Iran, et il a répondu : "Non, merci." »