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Maison Blanche : Aucune négociation avec l'Iran en cours

25 août 2026 - 22:21
Code d'info: 1857093
Source: ABNA
Maison Blanche : Aucune négociation avec l'Iran en cours

Un responsable de la Maison Blanche a affirmé qu'aucune négociation n'est en cours avec l'Iran.

Selon l'agence de presse « Abna », un responsable de la Maison Blanche a déclaré à Al Jazeera qu'aucune négociation ou dialogue n'est actuellement en cours avec l'Iran et qu'il n'y a pas de projet en ce sens.

Ce responsable de la Maison Blanche, sans faire référence aux rapports de toutes les institutions actives dans le domaine du trafic maritime, et en avançant une allégation sans fondement, a déclaré : « Le blocus maritime (près des ports iraniens) est appliqué avec fermeté et efficacité ; le détroit d'Ormuz est ouvert et les mines ont été déminées ! »

Cette allégation de ce responsable américain est formulée alors que toutes les institutions liées au passage des navires dans le détroit d'Ormuz font état de sa fermeture.

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