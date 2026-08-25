Maison Blanche : Aucune négociation avec l'Iran en cours

Selon l'agence de presse « Abna », un responsable de la Maison Blanche a déclaré à Al Jazeera qu'aucune négociation ou dialogue n'est actuellement en cours avec l'Iran et qu'il n'y a pas de projet en ce sens.

Ce responsable de la Maison Blanche, sans faire référence aux rapports de toutes les institutions actives dans le domaine du trafic maritime, et en avançant une allégation sans fondement, a déclaré : « Le blocus maritime (près des ports iraniens) est appliqué avec fermeté et efficacité ; le détroit d'Ormuz est ouvert et les mines ont été déminées ! »

Cette allégation de ce responsable américain est formulée alors que toutes les institutions liées au passage des navires dans le détroit d'Ormuz font état de sa fermeture.