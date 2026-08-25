Réunion d'Ismail Baghaï avec les anciens ambassadeurs d'Iran en France

Selon l'agence de presse « Abna », Ismail Baghaï, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a participé mardi à une réunion en présence de M. Ali Ahni, ancien vice-ministre chargé de l'Europe et des Amériques et ancien ambassadeur de notre pays à Paris (à trois reprises), ainsi que de M. Hamidreza Asefi, ancien porte-parole et ancien ambassadeur d'Iran en France.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a publié à ce sujet un message sur l'un des réseaux sociaux, dans lequel il a écrit :

« Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion précieuse de participer à une réunion organisée par Alireza Yousefi, directeur général pour l'Europe occidentale du ministère des Affaires étrangères, et d'avoir un entretien fructueux avec deux diplomates expérimentés et renommés du ministère – MM. Ali Ahni, ancien vice-ministre chargé de l'Europe et des Amériques et ancien ambassadeur de notre pays à Paris (à trois reprises), et Hamidreza Asefi, ancien porte-parole et ancien ambassadeur d'Iran en France. »

La dynamique et l'efficacité de la diplomatie iranienne dans le monde d'aujourd'hui, plein de défis et en pleine mutation, exigent plus que jamais de tirer parti des connaissances, de l'expérience et des acquis précieux accumulés au fil de décennies d'activité et d'efforts des vétérans de la diplomatie et de la politique étrangère.