Amir Hatami : L’ennemi ne comprend que le langage de la force / Nous nous battrons pour la carte du pays pendant 20 générations

Le général de corps d’armée Hatami, s’adressant aux commandants des quartiers généraux régionaux du nord-est de l’armée de terre, a déclaré que la guerre n’est pas simplement l’utilisation d’équipements et d’armements, et a affirmé : La guerre d’aujourd’hui est une guerre de volontés, d’idées et de résilience des nations. L’ennemi, après avoir échoué à atteindre ses objectifs, n’a pas renoncé aux complots et à la conception de nouvelles menaces ; c’est pourquoi nous surveillons constamment les objectifs à court, moyen et long terme de l’ennemi et nous sommes prêts à faire face à tout scénario adverse.

Le commandant en chef de l’armée a ensuite souligné : L’ennemi doit savoir que l’Iran islamique ne sera pas un terrain d’essai pour leurs complots et aventures ; les forces armées, s’appuyant sur la foi, l’expérience, la préparation et le soutien du grand peuple iranien, répondront avec fermeté à toute agression et défendront avec autorité l’indépendance, l’intégrité territoriale et la sécurité du pays.

Il a ajouté : Nous devons faire échouer l’ennemi et lui verser tant d’amertume dans le gosier qu’il comprenne que l’Iran n’est pas un endroit d’où l’on peut venir de l’autre bout du monde et dire « je vais changer la carte du pays ». Nous nous battrons 10, 20 générations et nous ne permettrons certainement pas que cela arrive. La seule voie est de faire comprendre à l’ennemi, par le langage de la force, qu’il ne peut pas faire ce qu’il veut.