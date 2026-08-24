Sayyid Ammar al-Hakim : La région traverse une phase très critique

Selon l’agence de presse « Abna » citant le site d’information du Mouvement de la Sagesse nationale irakien, Sayyid Ammar al-Hakim, chef du mouvement, a déclaré : Les Forces de mobilisation populaire font partie de l’histoire de la victoire de l’Irak sur le terrorisme et constituent une institution officielle établie sur la base de la loi. Le monopole des armes par l’État doit s’accompagner de la préservation de ces forces et du respect des sacrifices de leurs combattants. Ce processus doit être mené par le dialogue et la compréhension, et de manière progressive, afin que le monopole des armes, au lieu de créer un nouveau conflit, aboutisse à l’achèvement de la structure de l’État et au renforcement de la souveraineté de l’Irak.

Il a déclaré : Le monopole des armes par l’État n’est pas une mesure contre un quelconque courant ou groupe, et ne signifie pas l’ignorance des sacrifices des forces qui ont joué un rôle dans la défense de l’Irak, mais constitue une nécessité pour l’achèvement de la structure de l’État et la consolidation de sa souveraineté.