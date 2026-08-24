Moquerie du slogan de Trump par Qalibaf : « Nous rendrons l’Amérique affamée à nouveau »

Selon l’agence de presse « Abna », Donald Trump a aujourd’hui republié sur sa plateforme une version tronquée et falsifiée des propos de Qalibaf. En réponse à cette opération psychologique, le président du Parlement, raillant le slogan de Trump, a écrit : « Nous rendrons l’Amérique affamée à nouveau ! » (Make America Hungry Again) et, en publiant une image, a diffusé des statistiques basées sur les rapports officiels d’institutions internationales et américaines réputées concernant la faim aux États-Unis, exposant ainsi la crise réelle de la société américaine : 47 millions de personnes sont confrontées à la faim et à l’insécurité alimentaire à travers l’Amérique.

Il a déclaré qu’un citoyen américain sur huit se couche le ventre vide, et a souligné : 16 millions d’enfants américains sont victimes de la pauvreté organisée et de la crise du coût de la vie, et dans toutes les villes américaines, la faim est un problème.

Dans une partie de cette image, Qalibaf s’est adressé à Trump en écrivant que ces chiffres ne sont pas faux, contrairement à tes bluffs et aux fake news, et que tu ne peux pas compenser tes échecs face à l’Iran par des mensonges !