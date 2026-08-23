Allégation du correspondant d'Al Jazeera concernant le voyage du chef de l'armée pakistanaise en Iran

Selon l'agence de presse Abna, Ali Hashem, correspondant d'Al Jazeera, a publié hier un post sur la plateforme X, dans lequel il affirmait : « Des sources très bien informées m'ont dit que le maréchal Asim Munir, commandant de l'armée pakistanaise, se rendra probablement à Téhéran dans les un ou deux prochains jours. »

Il a ajouté : « L'objectif de ce voyage est de relancer la médiation entre l'Amérique et l'Iran. »

Cela, alors que les responsables de notre pays ne se sont pas encore prononcés sur cette question.