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Reconnaissance par Naftali Bennett de l’isolement international du régime sioniste

20 août 2026 - 11:14
Code d'info: 1854731
Source: ABNA
Reconnaissance par Naftali Bennett de l’isolement international du régime sioniste

L’ancien Premier ministre du régime sioniste, tout en avertissant que ce régime a perdu le soutien des États-Unis et du monde, a reconnu que la position internationale d’Israël se trouve à son point le plus bas depuis sa création.

Selon l’agence de presse ABNA, l’ancien Premier ministre du régime sioniste et rival électoral de Netanyahou a reconnu que ce régime a atteint l’une de ses pires phases au niveau international depuis sa fondation.

D’après ce rapport, « Naftali Bennett » a admis dans une autre partie de ses déclarations qu’Israël a perdu les États-Unis et le monde.

Ce responsable sioniste a clairement déclaré que la position internationale d’Israël se trouve à son point le plus bas depuis sa création.

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