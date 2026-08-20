Reconnaissance par Naftali Bennett de l’isolement international du régime sioniste

Selon l’agence de presse ABNA, l’ancien Premier ministre du régime sioniste et rival électoral de Netanyahou a reconnu que ce régime a atteint l’une de ses pires phases au niveau international depuis sa fondation.

D’après ce rapport, « Naftali Bennett » a admis dans une autre partie de ses déclarations qu’Israël a perdu les États-Unis et le monde.

Ce responsable sioniste a clairement déclaré que la position internationale d’Israël se trouve à son point le plus bas depuis sa création.