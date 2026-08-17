Déclaration du Pentagone concernant la production de « Tomahawk » par l'entreprise américaine « Raytheon »

Selon l'agence de presse ABNA, citant Al Jazeera, le ministère de la Guerre américain (Pentagone) a publié aujourd'hui (mardi) un communiqué dans lequel il déclare : « Nous avons attribué un contrat d'une valeur d'environ 23 milliards de dollars à l'entreprise américaine "Raytheon" pour accélérer la production de missiles "Tomahawk". »

Dans le communiqué du ministère de la Guerre américain à ce sujet, il est affirmé : « Nous avons demandé aux fabricants d'armes d'augmenter la production de munitions. Le contrat de production de missiles Tomahawk améliore notre capacité à équiper les différentes branches de nos forces militaires et garantit la supériorité opérationnelle durable de nos forces ! »

Le Pentagone a déclaré à ce sujet : « Le contrat de production de missiles Tomahawk fournira également rapidement les capacités nécessaires pour faire face aux menaces modernes ! »