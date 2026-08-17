Yahya Sari : Nous avons incendié le navire de guerre de l'ennemi saoudien

Selon l'agence de presse ABNA, citant Al-Masirah, Yahya Sari, porte-parole des forces armées yéménites, a déclaré : « Nous avons ciblé un navire de guerre de l'ennemi saoudien ainsi que quatre embarcations militaires l'accompagnant en mer Rouge, au large des côtes d'Al-Mukha. »

Il a ajouté : « Cette frappe était précise et directe, avec plusieurs missiles balistiques. Cette opération a abouti à l'incendie complet du navire, au naufrage de certaines embarcations et à l'embrasement d'autres embarcations. »

Yahya Sari a souligné : « Nous surveillons de près tous les mouvements et rassemblements de l'ennemi saoudien, et nous ciblerons ces mouvements et rassemblements, que ce soit sur terre ou en mer. De plus, l'équation "blocus contre blocus" se poursuivra, et tous les centres de rassemblement des militaires ennemis seront ciblés, où qu'ils se trouvent. »

Le porte-parole des forces armées yéménites a également annoncé : « Nous avons ciblé un dépôt d'armes lié aux rassemblements de l'ennemi saoudien dans le centre militaire de Sahn al-Jinn à Marib, avec plusieurs drones, et nous l'avons incendié. »