ONU : 186 travailleurs humanitaires tués à Gaza l'année dernière

Selon l'agence de presse ABNA citant RT, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a déclaré qu'en 2025, 350 travailleurs humanitaires et personnels du secteur humanitaire ont été tués dans le monde entier, dont 186 dans la bande de Gaza.

Le bureau a indiqué dans un communiqué que l'année dernière a établi un nouveau record tragique en matière de violence contre le personnel humanitaire, le nombre total de membres du personnel tués, blessés ou enlevés en 2025 ayant atteint 907.

Les données montrent que la bande de Gaza enregistre le plus grand nombre de pertes parmi le personnel humanitaire, puisqu'en 2025, 186 travailleurs humanitaires et personnels du secteur humanitaire ont été tués dans cette région.

Ces chiffres ont été enregistrés alors que les organisations humanitaires continuent d'opérer à l'intérieur de cette région dans des conditions très difficiles, confrontées à d'importants défis sécuritaires et logistiques qui entravent le processus d'aide et la fourniture de secours aux habitants touchés.