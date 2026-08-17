Consultations téléphoniques des ministres des Affaires étrangères du Pakistan et de la Turquie sur l'évolution de la région

Selon l'agence de presse ABNA, citant le portail d'information du ministère pakistanais des Affaires étrangères, les ministres des Affaires étrangères du Pakistan et de la Turquie, lors d'un entretien téléphonique, sont convenus que le dialogue et la diplomatie restent la meilleure voie pour faire face aux défis régionaux et renforcer la paix et la stabilité.

Muhammad Ishaq Dar, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Pakistan, s'est entretenu par téléphone avec Hakan Fidan, ministre turc des Affaires étrangères.

Selon un communiqué du ministère pakistanais des Affaires étrangères, lors de cet entretien téléphonique, les deux ministres ont consulté sur les récents développements dans la région et ont réaffirmé leur engagement à renforcer davantage la coopération dans les domaines d'intérêt et de bénéfice communs.

Les ministres des Affaires étrangères du Pakistan et de la Turquie ont également convenu que le dialogue et la diplomatie restent la meilleure voie pour faire face aux défis régionaux et renforcer la paix et la stabilité.