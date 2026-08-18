  1. Accueil
  2. service
  3. Vidéo

Le piège qui éloigne l’homme de Dieu : se souvenir de Lui dans l’épreuve et L’oublier dans l’aisance

18 août 2026 - 16:45
Code d'info: 1854077
Le piège qui éloigne l’homme de Dieu : se souvenir de Lui dans l’épreuve et L’oublier dans l’aisance

Certaines personnes se tournent vers Dieu lorsqu’elles sont confrontées aux difficultés, mais L’oublient dès que les épreuves disparaissent. Pourtant, Dieu demeure constamment attentif à Ses serviteurs. Se détourner de Dieu en raison des injustices commises par autrui revient à négliger la présence permanente de Sa miséricorde et de Sa sagesse dans la vie de l’être humain.

Tags

Votre commentaire

You are replying to: .
captcha