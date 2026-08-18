Le piège qui éloigne l’homme de Dieu : se souvenir de Lui dans l’épreuve et L’oublier dans l’aisance

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Certaines personnes se tournent vers Dieu lorsqu’elles sont confrontées aux difficultés, mais L’oublient dès que les épreuves disparaissent. Pourtant, Dieu demeure constamment attentif à Ses serviteurs. Se détourner de Dieu en raison des injustices commises par autrui revient à négliger la présence permanente de Sa miséricorde et de Sa sagesse dans la vie de l’être humain.