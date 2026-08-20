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Dernier bilan des pertes militaires américaines dans la guerre contre l’Iran : 18 morts et 757 blessés

20 août 2026 - 11:19
Code d'info: 1854739
Source: ABNA
Dernier bilan des pertes militaires américaines dans la guerre contre l’Iran : 18 morts et 757 blessés

La chaîne CNN a annoncé le nombre de pertes militaires américaines depuis le début de l’agression contre l’Iran le 28 février (9 Esfand 1404 du calendrier iranien).

Selon l’agence de presse ABNA citant CNN, le nombre de militaires américains blessés depuis le début de la guerre contre l’Iran a dépassé les 750.

D’après les données de la base de données des pertes au combat du ministère américain de la Défense, le Pentagone a mis à jour ces statistiques mercredi et a enregistré plus de 50 nouveaux cas de blessures de militaires.

Selon CNN, cette augmentation statistique est intervenue alors que les négociations entre Téhéran et Washington pour mettre fin à la guerre restent dans l’impasse.

CNN, se fondant sur l’ensemble des données du système « Defence Casualty Analysis System » (DCAS) dans la section « Opérations outre-mer » et sur les données relatives à l’opération dite « Epic Fury », a rapporté que depuis le début de la guerre américaine contre l’Iran le 28 février, 18 militaires américains ont été tués et 757 blessés.

Le ministère américain de la Défense a créé le mois dernier la section « Opérations outre-mer » dans le système DCAS pour enregistrer les militaires tués et blessés depuis le 7 juillet (16 Tir).

Le Pentagone n’a jusqu’à présent fourni aucun détail supplémentaire sur cette section et n’a pas précisé à quel conflit ces pertes se rapportent.

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