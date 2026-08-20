Selon l’agence de presse ABNA citant CNN, le nombre de militaires américains blessés depuis le début de la guerre contre l’Iran a dépassé les 750.

D’après les données de la base de données des pertes au combat du ministère américain de la Défense, le Pentagone a mis à jour ces statistiques mercredi et a enregistré plus de 50 nouveaux cas de blessures de militaires.

Selon CNN, cette augmentation statistique est intervenue alors que les négociations entre Téhéran et Washington pour mettre fin à la guerre restent dans l’impasse.

CNN, se fondant sur l’ensemble des données du système « Defence Casualty Analysis System » (DCAS) dans la section « Opérations outre-mer » et sur les données relatives à l’opération dite « Epic Fury », a rapporté que depuis le début de la guerre américaine contre l’Iran le 28 février, 18 militaires américains ont été tués et 757 blessés.

Le ministère américain de la Défense a créé le mois dernier la section « Opérations outre-mer » dans le système DCAS pour enregistrer les militaires tués et blessés depuis le 7 juillet (16 Tir).

Le Pentagone n’a jusqu’à présent fourni aucun détail supplémentaire sur cette section et n’a pas précisé à quel conflit ces pertes se rapportent.