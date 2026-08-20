Azizi : La nation iranienne n’est pas disposée à payer un tribut pour défendre ses intérêts nationaux

Le président de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement, en référence au projet du Parlement visant à assurer la sécurité géopolitique de la région et à l’importance stratégique du détroit d’Ormuz, a affirmé : les forces armées de la République islamique d’Iran jouent un rôle particulier dans la protection de la sécurité du pays et de la région.

Azizi, s’adressant aux pays de la région et aux cheikhs arabes du golfe Persique, a déclaré : vous devez clarifier votre position vis-à-vis des États-Unis et de la présence militaire de ce pays ; on ne peut pas d’un côté chercher la sécurité à l’ombre de la présence américaine, et de l’autre prétendre parvenir à une sécurité durable.

Azizi, affirmant que la sécurité de la région doit être assurée par les pays de la région eux-mêmes et sans recours aux puissances étrangères, a déclaré : la nation iranienne, sur la voie de la défense de ses intérêts nationaux et de sa sécurité, n’est pas disposée à payer un tribut.

Il a ajouté : s’appuyer sur les États-Unis, c’est comme s’appuyer sur un mur de papier ; un mur qui s’effondrera face à la volonté des peuples et aux évolutions régionales.