Atlantic : Les candidats républicains suppriment les images de Trump

Selon le reportage de l'agence de presse ABNA, la revue Atlantic a rapporté que la guerre contre l'Iran est devenue un sujet central dans le changement de position des républicains. Un certain nombre de candidats républicains qui soutenaient auparavant cette guerre ont demandé son arrêt lors des primaires.

Selon ce rapport, des candidats comme Mike Rogers, Ashley Hinson et John Hested, citant l'impact négatif de la guerre contre l'Iran sur la flambée des prix du carburant en Amérique, ont demandé son arrêt rapide.

Atlantic a également mentionné la publicité électorale de certains de ces représentants et a écrit : Andy Barr, candidat au Sénat de l'État du Kentucky, a supprimé son image avec Trump de la page principale de sa campagne électorale et a placé la phrase « Le Kentucky d'abord » à la place du slogan célèbre de Trump connu sous le nom d'« America First ». Ralph Alfredo a également supprimé les images de Trump de son site.

Cela alors que lors des élections de mi-mandat de 2018, les candidats républicains rivalisaient entre eux pour montrer la profondeur de leur amitié et de leur allégeance à Trump, mais aujourd'hui la situation a changé. Les candidats d'autres États américains ont également commencé à supprimer le nom et les images de Trump de leurs campagnes électorales. Byron Donalds, un autre représentant, a retiré la photo de Trump de son site.