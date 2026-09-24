Ansarullah Yémen : 408 navires ont traversé Bab el-Mandeb ; la voie maritime est sûre

Selon un rapport de l’agence de presse ABNA citant Saba, le ministère des Transports du gouvernement de Sanaa a annoncé : 408 navires commerciaux ont traversé le détroit de Bab el-Mandeb entre le 11 et le 21 septembre. 196 navires en 10 jours ont traversé Bab el-Mandeb vers le nord et 212 navires vers le sud.

Dans cette déclaration, il est dit : quotidiennement, plus de 40 navires commerciaux traversent le détroit de Bab el-Mandeb. Le nombre de navires traversant Bab el-Mandeb depuis la libération des zones côtières occidentales a augmenté pour atteindre 408 navires, alors que ce nombre entre le 1er et le 10 septembre était de 393 navires.

Le ministère des Transports de Sanaa a déclaré : la navigation via Bab el-Mandeb, à l’exception des navires saoudiens, se déroule de manière fluide et sûre pour la flotte commerciale internationale. La continuation du flux normal et sûr du trafic maritime à Bab el-Mandeb réfute les affirmations concernant l’arrêt de la navigation ou l’insécurité dans cette voie maritime.