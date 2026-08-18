Selon l'agence de presse ABNA, le journal Le Monde a rapporté que la région du Moyen-Orient a toujours été déterminante et constitué un critère d'évaluation des performances des présidents américains, et que dans le cas de Trump, cette performance a été insatisfaisante et dépourvue d'actions réfléchies.

Selon ce rapport, cet habitant de la Maison Blanche a livré un bilan rempli d'échecs en moins de deux ans. Dans ce contexte, on peut notamment souligner l'incitation à la guerre des États-Unis et du régime sioniste contre l'Iran, car les résultats de cette guerre sont complètement à l'opposé de la volonté de Washington de montrer sa puissance et sa force, et ont finalement abouti à la crise de la fermeture du détroit d'Ormuz et au recul des États-Unis.

Le Monde a également évoqué les pressions exercées par les pays arabes du Golfe persique, ainsi que les inquiétudes concernant la réduction des stocks d'armes américains, qui ont joué un rôle dans le recul de Trump par rapport à ses menaces de nouvelle agression contre l'Iran. Ce recul a affaibli la position des États-Unis en tant que soi-disant garant de la sécurité de la région et a incité l'Arabie saoudite, le Pakistan et la Turquie à signer un accord tripartite. Cette action témoigne d'une diminution de la confiance des pays de la région envers les États-Unis.

Concernant la Palestine, Trump est confronté à une autre crise. Il n'a pas réussi à forcer l'armée sioniste à se retirer de la bande de Gaza, ce qui compromet la mise en œuvre du plan de Trump pour la reconstruction de Gaza. Le président américain, en levant les sanctions contre les colons extrémistes, a montré que sa politique au Moyen-Orient est contradictoire.