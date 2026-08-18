Selon l'agence de presse ABNA, Naftali Bennett, ancien Premier ministre du régime sioniste et rival de Benyamin Netanyahou, l'actuel Premier ministre, lors des prochaines élections dans les territoires occupés, a déclaré : « Le Qatar n'est pas un pays compliqué ou négatif, c'est un ennemi. Celui qui ne comprend pas que le Qatar est un ennemi ne peut pas diriger Israël. »

Il a ajouté : « Les services de sécurité avertissent le cabinet israélien du danger terrible de l'influence qatarie et suspendent les transactions sécuritaires avec ce pays, mais la direction politique à Tel-Aviv continue de fermer les yeux sur le danger de ce cancer antisémite qui nous nuit. »

Le rival électoral de Netanyahou a déclaré : « Dans le futur cabinet, nous déclarerons le Qatar pays ennemi et nous éliminerons ce cancer qui a envoyé ses métastases dans différentes parties d'Israël et a même atteint le bureau du Premier ministre, du milieu de nous. »

Malgré l'affirmation de Bennett sur la proximité du Qatar avec le cabinet de Netanyahou, Doha entretient des relations étroites avec les groupes de résistance palestiniens, y compris le Hamas.