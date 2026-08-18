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Le rival de Netanyahou aux élections de la Knesset : Le Qatar est un ennemi d'Israël

18 août 2026 - 12:08
Code d'info: 1853908
Source: ABNA
Le rival de Netanyahou aux élections de la Knesset : Le Qatar est un ennemi d'Israël

Le principal rival du Premier ministre du régime sioniste lors des élections à la Knesset (parlement) de ce régime a déclaré le Qatar pays ennemi et l'a qualifié de cancer.

Selon l'agence de presse ABNA, Naftali Bennett, ancien Premier ministre du régime sioniste et rival de Benyamin Netanyahou, l'actuel Premier ministre, lors des prochaines élections dans les territoires occupés, a déclaré : « Le Qatar n'est pas un pays compliqué ou négatif, c'est un ennemi. Celui qui ne comprend pas que le Qatar est un ennemi ne peut pas diriger Israël. »

Il a ajouté : « Les services de sécurité avertissent le cabinet israélien du danger terrible de l'influence qatarie et suspendent les transactions sécuritaires avec ce pays, mais la direction politique à Tel-Aviv continue de fermer les yeux sur le danger de ce cancer antisémite qui nous nuit. »

Le rival électoral de Netanyahou a déclaré : « Dans le futur cabinet, nous déclarerons le Qatar pays ennemi et nous éliminerons ce cancer qui a envoyé ses métastases dans différentes parties d'Israël et a même atteint le bureau du Premier ministre, du milieu de nous. »

Malgré l'affirmation de Bennett sur la proximité du Qatar avec le cabinet de Netanyahou, Doha entretient des relations étroites avec les groupes de résistance palestiniens, y compris le Hamas.

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