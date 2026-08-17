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Allégation du CENTCOM concernant la poursuite du blocus maritime de l'Iran

18 août 2026 - 00:17
Code d'info: 1853724
Source: ABNA
Allégation du CENTCOM concernant la poursuite du blocus maritime de l'Iran

Le commandement central de l'armée terroriste américaine (CENTCOM) a affirmé que, depuis la reprise du blocus maritime de l'Iran, il a modifié l'itinéraire de 64 navires marchands !

Selon l'agence de presse ABNA, citant Al Jazeera, le commandement central de l'armée terroriste américaine (CENTCOM) a publié aujourd'hui (mardi) un message dans lequel il affirme avoir modifié jusqu'à présent l'itinéraire de 64 navires marchands dans le cadre du plan dit de « blocus maritime ».

Cette entité terroriste, poursuivant ses allégations afin de renforcer le moral de ses soldats face aux forces de défense iraniennes, a affirmé : « Jusqu'à présent, nous avons modifié l'itinéraire de 64 navires marchands, mis hors service 3 navires et pénétré à bord de 2 autres navires. »

Précédemment, cette entité terroriste avait déjà formulé des allégations similaires.

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