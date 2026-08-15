De la « terre promise au retour » à la fuite : pourquoi les colons quittent-ils les territoires occupés ?

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Selon un rapport du Financial Times, près de 150 000 personnes ont quitté les territoires occupés au cours des trois dernières années, alors que le nombre de nouveaux arrivants est resté inférieur à celui des départs. Cette situation signifie que le solde migratoire est devenu négatif, un phénomène observé successivement en 2023 et 2024 et qui pourrait se poursuivre en 2025.

Cette évolution constitue un changement important pour un régime qui a longtemps fondé une partie de sa stratégie démographique sur l’arrivée de Juifs depuis différentes régions du monde. Selon les projections citées dans les études récentes, le nombre de départs pourrait continuer à augmenter, faisant de 2025 la troisième année consécutive marquée par une diminution de la population liée aux migrations.

Une crise qui dépasse les questions sécuritaires

La vague de départs avait commencé à s’accélérer au début de 2023, notamment dans le contexte de la crise politique provoquée par le projet controversé de réforme judiciaire du gouvernement de Benjamin Netanyahu. Après l’opération Al-Aqsa Flood du 7 octobre 2023 et l’extension du conflit à plusieurs fronts régionaux, cette tendance s’est fortement amplifiée.

Sergio DellaPergola, professeur à l’Université hébraïque, a qualifié cette situation d’« exceptionnelle », soulignant qu’il s’agit, selon lui, de la première période d’un siècle marquée par plusieurs années consécutives de solde migratoire négatif.

Une étude menée par des chercheurs de l’Université de Tel-Aviv estime qu’environ 100 000 personnes ont quitté les territoires occupés en 2023 et 2024. Entre 45 000 et 50 000 départs supplémentaires pourraient être enregistrés en 2025.

Le Financial Times, qui s’est appuyé notamment sur des entretiens avec 71 migrants installés aux États-Unis, souligne que les préoccupations sécuritaires ne constituent pas l’unique raison de ces départs. Les inquiétudes concernant la situation politique et sociale, ainsi que le coût élevé de la vie, jouent également un rôle important.

Le poids croissant de la crise économique

La hausse du coût du logement constitue notamment un facteur déterminant. À proximité de Tel-Aviv, le prix d’un appartement de 100 mètres carrés peut atteindre environ un million de dollars. Un spécialiste de l’immobilier ayant quitté les territoires occupés pour les États-Unis a expliqué que le coût du logement avait largement pesé dans sa décision.

La situation est particulièrement préoccupante en raison du profil des personnes qui partent. Une étude de l’administration fiscale du régime sioniste indique que le taux de départ des personnes aisées et des spécialistes, notamment dans les secteurs des hautes technologies et de la santé, a été environ deux fois supérieur en 2023 et 2024 à celui enregistré en 2019.

Selon cette étude, la poursuite de cette tendance pourrait entraîner une diminution annuelle des recettes fiscales de près de 3,5 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années.

Les médecins, ingénieurs et spécialistes des technologies sont également de plus en plus nombreux à quitter les territoires occupés. Les économistes avertissent que cette fuite des compétences pourrait fragiliser le secteur des hautes technologies, qui représente environ un cinquième du produit intérieur brut et près de la moitié des exportations.

Cette situation pourrait également exercer une pression supplémentaire sur les forces militaires du régime, qui dépendent largement du système de service obligatoire.

Face à cette tendance, les autorités du régime ont commencé à envisager différentes mesures, notamment des avantages fiscaux destinés à encourager les personnes installées à l’étranger à maintenir leurs liens économiques avec les territoires occupés.

Parallèlement, selon des chiffres rapportés par le Washington Post, environ 200 000 personnes issues de la communauté sioniste vivent actuellement en Europe. Des villes comme Lisbonne et Berlin accueillent notamment des communautés de migrants qui échangent sur les possibilités d’emploi et de logement.

Ainsi, derrière les chiffres de la migration se dessine une crise plus large touchant simultanément la sécurité, l’économie, la cohésion sociale et les perspectives démographiques du régime sioniste.

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