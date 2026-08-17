Selon l'agence de presse ABNA, Chris Murphy, sénateur américain éminent et connu de l'État du Connecticut, a publié aujourd'hui (mardi) un message sur le réseau social X, dans lequel il écrit : « Il est tout à fait évident qu'il n'existe actuellement aucun moyen de contraindre l'Iran à renoncer à son programme nucléaire (pacifique). »

Le sénateur américain éminent et connu de l'État du Connecticut a ensuite ajouté : « Ils jouent avec Trump et son équipe diplomatique inexpérimentée, car ils savent qu'ils peuvent obtenir la levée complète des sanctions et la libération de tous leurs avoirs gelés sans même une seule concession nucléaire. »

Il a rendu public ce propos en réaction à l'affirmation répétitive et infondée de Trump selon laquelle « l'Iran n'aura pas d'armes nucléaires ».